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Espreso.tvСпортМесси лучший в истории, - Роналдинью

Месси лучший в истории, - Роналдинью


фото: globallookpress.com
Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо признался, что считает аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом своего поколения, но не истории

Об этом сообщает AS.

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в номинации Золотой мяч.

"Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо "Барселоны". Однако мне не нравятся постоянные сравнения его с другими крупными игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не могу сказать, что Месси - лучший в истории, но он точно является лучшим игроком своего поколения", - сказал Роналдиньо.

Лионель Месси шесть раз завоевал Золотой мяч, в частности в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. По количеству Золотых мячей аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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