Месси раскрыл секрет исполнения штрафных

27 декабря, 2019, 11:23

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что прежде чем пробить штрафной удар, он внимательно следит за голкипером соперника

Об этом сообщает Marca.

Знаменитый нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл секрет своих успешных штрафных ударов.

"В последние несколько лет я начал смотреть, движется ли вратарь, прежде чем ударить по мячу. Сейчас больше изучаю, делает он шаг или нет, как расположена стенка. И я больше отрабатываю штрафные на тренировках", - признался аргентинец.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 18 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.