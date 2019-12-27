Месси раскрыл секрет исполнения штрафных
27 декабря, 2019, 11:23
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что прежде чем пробить штрафной удар, он внимательно следит за голкипером соперника
Об этом сообщает Marca.
Знаменитый нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл секрет своих успешных штрафных ударов.
"В последние несколько лет я начал смотреть, движется ли вратарь, прежде чем ударить по мячу. Сейчас больше изучаю, делает он шаг или нет, как расположена стенка. И я больше отрабатываю штрафные на тренировках", - признался аргентинец.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 18 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
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