 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси раскрыл секрет исполнения штрафных

Месси раскрыл секрет исполнения штрафных


фото: Reuters
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что прежде чем пробить штрафной удар, он внимательно следит за голкипером соперника

Об этом сообщает Marca.

Знаменитый нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл секрет своих успешных штрафных ударов.

"В последние несколько лет я начал смотреть, движется ли вратарь, прежде чем ударить по мячу. Сейчас больше изучаю, делает он шаг или нет, как расположена стенка. И я больше отрабатываю штрафные на тренировках", - признался аргентинец.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 18 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать