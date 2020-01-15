Лунин перешел из "Вальядолида" в другой испанский клуб

15 января, 2020, 11:51

Украинский голкипер Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо"

Об этом сообщает "Овьедо" в twitter.

Лунин стал игроком "Овьедо" на правах аренды до конца сезона. Первую часть сезона голкипер "Реала" провел в аренде в "Вальядолиде", за который провел лишь 2 матча в Кубке Испании. "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды за отсутствия должной игровой практики у 20-летнего украинца.

"Овьедо" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании и занимает семнадцатое место.