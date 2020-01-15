Лунин перешел из "Вальядолида" в другой испанский клуб
15 января, 2020, 11:51
Украинский голкипер Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо"
Об этом сообщает "Овьедо" в twitter.
Лунин стал игроком "Овьедо" на правах аренды до конца сезона. Первую часть сезона голкипер "Реала" провел в аренде в "Вальядолиде", за который провел лишь 2 матча в Кубке Испании. "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды за отсутствия должной игровой практики у 20-летнего украинца.
"Овьедо" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании и занимает семнадцатое место.
Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4- Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
- 10 января стало известно, что "Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реала" .
- 11 января Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании.
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