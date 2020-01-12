Лунин отразил два пенальти и стал героем матча Кубка Испании
12 января, 2020, 15:25
Украинский голкипер Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1: 1 и команды определили победителя в серии послематчевых пенальти.
Ее героем стал украинский голкипер, который парировал два одиннадцатиметровых и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала. Его команда победила 4: 1.
January 12, 2020
- 10 января стало известно, что "Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реалу" , для этого клуб планирует забрать из аренды своего резервного вратаря Хосе Каро.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести