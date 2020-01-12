Лунин отразил два пенальти и стал героем матча Кубка Испании

12 января, 2020, 15:25

Украинский голкипер Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1: 1 и команды определили победителя в серии послематчевых пенальти.

Ее героем стал украинский голкипер, который парировал два одиннадцатиметровых и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала. Его команда победила 4: 1.