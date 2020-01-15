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Espreso.tvОбществоГлавной угрозой следующего десятилетия названы климатические изменения, - Всемирный экономический форум

Главной угрозой следующего десятилетия названы климатические изменения, - Всемирный экономический форум

15 января на докладе Всемирного экономического форума главной угрозой миру в ближайшие 10 лет назвали изменения климата, впервые среди 5 главных угроз - только экологические

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Экологические проблемы впервые заняли первые пять мест в списке главных угроз. На первом месте - экстремальные погодные явления "с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни", на втором - провал усилий по борьбе с изменениями климата. Далее в отчете указаны стихийные бедствия, вымирание видов флоры и фауны и природных катастроф, вызванных деятельностью человека", - говорится в сообщении.

Среди других угроз - кражи электронной информации, кибератаки, кризис водоснабжения, провал глобального управления.

"Это год, когда мировые лидеры должны сотрудничать со всеми слоями общества, чтобы восстановить и активизировать наши системы сотрудничества не только для краткосрочной выгоды, но для преодоления наших глубоко укорененных рисков", - заявил Борге Бренде, президент Всемирного экономического форума.

Он считает, что если в ближайшее десятилетие мир не будет бороться с чрезвычайными ситуациями, касающимися климата, то окажется в ситуации, которую можно сравнить с "Перестановкой шезлонгов на "Титанике".

Отчет Всемирного экономического форума составляется на основании опроса 750 экспертов и должностных лиц, принимающих решения в мировой экономике.

  • Напомним, 28 ноября, Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию
  • Позже стало известно, что Украина заняла 17 место среди 58 в рейтинге стран, демонстрирующих эффективность в борьбе с изменениями климата
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