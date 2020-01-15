Главной угрозой следующего десятилетия названы климатические изменения, - Всемирный экономический форум
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Экологические проблемы впервые заняли первые пять мест в списке главных угроз. На первом месте - экстремальные погодные явления "с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни", на втором - провал усилий по борьбе с изменениями климата. Далее в отчете указаны стихийные бедствия, вымирание видов флоры и фауны и природных катастроф, вызванных деятельностью человека", - говорится в сообщении.
Среди других угроз - кражи электронной информации, кибератаки, кризис водоснабжения, провал глобального управления.
"Это год, когда мировые лидеры должны сотрудничать со всеми слоями общества, чтобы восстановить и активизировать наши системы сотрудничества не только для краткосрочной выгоды, но для преодоления наших глубоко укорененных рисков", - заявил Борге Бренде, президент Всемирного экономического форума.
Он считает, что если в ближайшее десятилетие мир не будет бороться с чрезвычайными ситуациями, касающимися климата, то окажется в ситуации, которую можно сравнить с "Перестановкой шезлонгов на "Титанике".
Отчет Всемирного экономического форума составляется на основании опроса 750 экспертов и должностных лиц, принимающих решения в мировой экономике.
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