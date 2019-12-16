Украина оказалась на 17-м месте в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата

16 декабря, 2019, 10:11

Украина заняла 17-е место среди 58 в рейтинге стран, демонстрирующих эффективность в борьбе с изменениями климата

Об этом говорится в отчете NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network.

Украина попала в группу стран с высоким показателем эффективности. Она получила 60,09 баллов из 100. В прошлом году Украина занимала 18 место.

Так, в отчете положительно оценили создание Министерства энергетики и охраны окружающей среды. Экологи считают, что такие изменения имеют потенциал к улучшению климатической политики страны.

Рядом с Украиной в рейтинге разместились Швейцария и Франция - на 17 и 18 местах соответственно.

В рейтинге нет лидеров. Отмечается, что ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменения климата.

Так, четвертое место заняла Швеция с 76,28 баллами, пятое - Дания с 71,14 баллами, а шестое - Марокко с 70,63 баллами.

Антилидер рейтинга стали США и Саудовская Аравия на 61 и 60 месте соответственно.

Оценка страны складывается из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии, общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.