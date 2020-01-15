Футболисты встретятся с руководством "Карпат" из-за задолженности по зарплате

15 января, 2020, 17:54

Игроки львовских "Карпат" намерены сегодня провести встречу с руководством клуба по поводу задолженностей по зарплате

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации источника перед футболистами есть боссы "Карпат", которые не выплачивают футболистам зарплату в течение 3 месяцев.

Тренер львовской команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.

На официальном сайте "Карпат" нет фотографий игроков, которые приступили к тренировкам, а комментарий дал только 20-летний защитник Олег Веремеенко.

После 18 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, в активе львовского клуба 11 очков.