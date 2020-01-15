 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболисты встретятся с руководством "Карпат" из-за задолженности по зарплате

Футболисты встретятся с руководством "Карпат" из-за задолженности по зарплате


фото: fckarpaty.com
Игроки львовских "Карпат" намерены сегодня провести встречу с руководством клуба по поводу задолженностей по зарплате

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации источника перед футболистами есть боссы "Карпат", которые не выплачивают футболистам зарплату в течение 3 месяцев.

Тренер львовской команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.

На официальном сайте "Карпат" нет фотографий игроков, которые приступили к тренировкам, а комментарий дал только 20-летний защитник Олег Веремеенко.

После 18 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, в активе львовского клуба 11 очков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать