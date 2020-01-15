Футболисты встретятся с руководством "Карпат" из-за задолженности по зарплате
15 января, 2020, 17:54
Игроки львовских "Карпат" намерены сегодня провести встречу с руководством клуба по поводу задолженностей по зарплате
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
По информации источника перед футболистами есть боссы "Карпат", которые не выплачивают футболистам зарплату в течение 3 месяцев.
Тренер львовской команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.
На официальном сайте "Карпат" нет фотографий игроков, которые приступили к тренировкам, а комментарий дал только 20-летний защитник Олег Веремеенко.
После 18 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, в активе львовского клуба 11 очков.
- 14 января стало известно, что футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок , если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- 4 декабря "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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