Байден обвинил Трампа в "откровенной лжи" о причинах убийства Сулеймани

15 января, 2020, 10:51

Бывший вице-президент США, наиболее вероятный кандидат в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп солгал о причинах ликвидации генерала Кассема Сулеймани

Об этом он сказал во время дебатов, сообщает CNBC .

"Честно говоря, я думаю, что он откровенно соврал, сказав, что причина, по которой он нанес удар по Сулеймани, была в том, что наши посольства собирались бомбить", - сказал Байден.