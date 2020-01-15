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Espreso.tvОбществоБайден обвинил Трампа в "откровенной лжи" о причинах убийства Сулеймани

Байден обвинил Трампа в "откровенной лжи" о причинах убийства Сулеймани

Бывший вице-президент США, наиболее вероятный кандидат в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп солгал о причинах ликвидации генерала Кассема Сулеймани

Об этом он сказал во время дебатов, сообщает CNBC .

"Честно говоря, я думаю, что он откровенно соврал, сказав, что причина, по которой он нанес удар по Сулеймани, была в том, что наши посольства собирались бомбить", - сказал Байден.

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