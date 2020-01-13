Пентагон не подтвердил слова Трампа о том, что Сулеймани готовил нападения на посольства
13 января, 2020, 10:12
Министр обороны Марк Эспер не подтвердил заявления президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США
Об этом передает CNN .
"Президент никогда не говорил, что есть разведданные по четырем посольств", - отметил Эспер в интервью телеканалу.
При этом он добавил, что разделяет мнение Трампа об угрозе посольствам.
"Я тоже считаю, как и президент, в отношении четырех посольств в регионе, они могли быть объектами нападения", - отметил министр.
В то же время в другом интервью, которое вышло в воскресенье утром на телеканале CBS, Эспер заявил, что "не видел" разведданных по конкретной угрозы четырем посольствам.
"Я не видел никаких (разведданных - ред.) По четырем посольств", - сказала он.
Он также сказал, что США должны "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, которого убили по его приказу, готовил нападения на четыре дипломатические представительства.
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