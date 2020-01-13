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Espreso.tvОбществоПентагон не подтвердил слова Трампа о том, что Сулеймани готовил нападения на посольства

Пентагон не подтвердил слова Трампа о том, что Сулеймани готовил нападения на посольства

Министр обороны Марк Эспер не подтвердил заявления президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США

Об этом передает CNN .

"Президент никогда не говорил, что есть разведданные по четырем посольств", - отметил Эспер в интервью телеканалу.

При этом он добавил, что разделяет мнение Трампа об угрозе посольствам.

"Я тоже считаю, как и президент, в отношении четырех посольств в регионе, они могли быть объектами нападения", - отметил министр.

В то же время в другом интервью, которое вышло в воскресенье утром на телеканале CBS, Эспер заявил, что "не видел" разведданных по конкретной угрозы четырем посольствам.

"Я не видел никаких (разведданных - ред.) По четырем посольств", - сказала он.

Он также сказал, что США должны "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, которого убили по его приказу, готовил нападения на четыре дипломатические представительства.
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