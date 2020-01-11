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Espreso.tvМирСулеймани планировал нападения на четыре посольства, - Трамп

Сулеймани планировал нападения на четыре посольства, - Трамп


фото: AFP
Президент США Дональд Трамп заявляет, что иранский генерал Касем Сулеймани якобы готовил нападение на посольство США в четырех разных странах мира

Об этом со ссылкой Укринформ сообщает Еспресо.TV .

В интервью другому американскому информационному телеканалу, Foх News, на вопрос, планировал ли Сулеймани масштабные нападения на другие посольства и, если это так, то почему мы не можем раскрыть это американскому народу, Трамп ответил:

"Я имею основания считать, что это должны быть четыре посольства".

Позже в четверг военный чиновник, по данным CNN , подтвердил это заявление, сообщив журналистам, что США обладают разведданными о подготовке многочисленных планов по нападений на посольство с использованием взрывчатых веществ.

По его словам, речь идет не только о попытках штурмовать американское посольство в Багдаде с коктейлями Молотова.

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