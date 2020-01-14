Зарплату нардепов проиндексируют на 3 тысячи - Разумков
14 января, 2020, 10:30
Информация о повышении зарплат народным депутатам до 100 тысяч гривен не соответствует действительности
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на утреннем заседании во вторник, 14 января, передает Еспресо.TV.
"Я думаю, что все из вас видели в СМИ информацию об увеличении зарплат народных депутатов. Я обращался в аппарат ВР. Они предоставили полную информацию. Есть индексация зарплат народных депутатов, однако она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ (100000 - ред.). Изменение зарплаты составляет 3000 гривен. Это связано с прожиточным минимумом ", - cказал Разумков.
- Напомним, 13 января экс-вице-премьер Павел Розенко сообщил, что, по его информации, зарплаты нардепов подняли в 2,5 раза до более 100 000 гривен.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что на сегодня народный депутат получает на руки около 65 000 гривен .
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