Нардепы сейчас получают на руки 65 тыс. грн, - глава КИУ

14 января, 2020, 08:53

Информация о том, что сейчас депутат ВР получает 30-40 тысяч гривен зарплаты в месяц, не является правдивой

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Общественное радио .

"Реально, на сегодня, народный депутат получает на руки около 65 000 гривен, то есть достаточно немаленькую зарплату. Но она формируется из двух частей. Первая - это заработная плата - около 40 тысяч и около 35 тысяч - это так называемые депутатские выплаты, то есть средства на работу с избирателями. И каждый депутат использует эти средства по своему усмотрению ", - пояснил глава КИУ.

Кошель считает, что парламенту необходимо навести порядок с этими средствами, потому что депутаты должны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

"Таким образом, если информация подтвердится, то к 100 тыс. (зарплаты - ред.) мы добавляем еще 35 000. То есть, народный депутат будет получать в эквиваленте около 5000 евро. В условиях небогатой страны, думаю, это сверхбольшие суммы ", - подытожил он.