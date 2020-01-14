Нардепы сейчас получают на руки 65 тыс. грн, - глава КИУ
Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Общественное радио .
"Реально, на сегодня, народный депутат получает на руки около 65 000 гривен, то есть достаточно немаленькую зарплату. Но она формируется из двух частей. Первая - это заработная плата - около 40 тысяч и около 35 тысяч - это так называемые депутатские выплаты, то есть средства на работу с избирателями. И каждый депутат использует эти средства по своему усмотрению ", - пояснил глава КИУ.
Кошель считает, что парламенту необходимо навести порядок с этими средствами, потому что депутаты должны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.
"Таким образом, если информация подтвердится, то к 100 тыс. (зарплаты - ред.) мы добавляем еще 35 000. То есть, народный депутат будет получать в эквиваленте около 5000 евро. В условиях небогатой страны, думаю, это сверхбольшие суммы ", - подытожил он.
- Напомним, 13 января экс-вице-премьер Павел Розенко сообщил, что, по его информации, зарплаты нардепов подняли в 2,5 раза до более 100 тыс. гривен.
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