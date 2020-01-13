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Espreso.tvОбществоС 1 января депутатам увеличили зарплату до более чем 100 тыс. грн, - Розенко

С 1 января депутатам увеличили зарплату до более чем 100 тыс. грн, - Розенко


фото: kmu.gov.ua
13 января бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко заявил об увеличении заработных плат народным депутам и работникам министерств в 2,5 - 5 раз, по сравнению с 2019 годом

Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По моей информации, с 1 января 2020 года в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам Украины!!! Она превысит 100 тысяч гривен!", - сообщил бывший вице-премьер.

Он добавил, что по некоторым министерствам заработные платы в 2020 году вырастут в 3-5 раз.

Также он напомнил, что в бюджете решили не увеличивать заработные платы учителям на 20%, как предполагалось в проект бюджета на 2020 год.

"С "особым трепетом" сейчас интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему будет отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, это "был "популизм" и средств на это нет" , - прокомментировал бывший министр.

  • Напомним, в декабре 2019 года министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать на своем посту как минимум 80 тыс. грн

 

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