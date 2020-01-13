С 1 января депутатам увеличили зарплату до более чем 100 тыс. грн, - Розенко
Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"По моей информации, с 1 января 2020 года в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам Украины!!! Она превысит 100 тысяч гривен!", - сообщил бывший вице-премьер.
Он добавил, что по некоторым министерствам заработные платы в 2020 году вырастут в 3-5 раз.
Также он напомнил, что в бюджете решили не увеличивать заработные платы учителям на 20%, как предполагалось в проект бюджета на 2020 год.
"С "особым трепетом" сейчас интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему будет отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, это "был "популизм" и средств на это нет" , - прокомментировал бывший министр.
- Напомним, в декабре 2019 года министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать на своем посту как минимум 80 тыс. грн
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти