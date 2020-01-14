Ярмоленко может помочь "Вест Хэму" в матче с "Манчестер Сити"

14 января, 2020, 12:55

Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко планирует вернуться к тренировкам 1 февраля и может сыграть против "Манчестер Сити"

Об этом сообщает zbirna.com.

В конце декабря Андрей Ярмоленко травмировал мышцу бедра и планирует вернуться к тренировкам 1 февраля. Украинец точно пропустит ближайшие четыре матча "Вест Хэма" в чемпионате Англии, однако 8 февраля игрок сможет помочь "молотобойцам" в матче против "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и отметился 1 результативной передачей.