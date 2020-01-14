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Espreso.tvСпортЯрмоленко может помочь "Вест Хэму" в матче с "Манчестер Сити"

Ярмоленко может помочь "Вест Хэму" в матче с "Манчестер Сити"


фото: whufc.com
Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко планирует вернуться к тренировкам 1 февраля и может сыграть против "Манчестер Сити"

Об этом сообщает zbirna.com.

В конце декабря Андрей Ярмоленко травмировал мышцу бедра и планирует вернуться к тренировкам 1 февраля. Украинец точно пропустит ближайшие четыре матча "Вест Хэма" в чемпионате Англии, однако 8 февраля игрок сможет помочь "молотобойцам" в матче против "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и отметился 1 результативной передачей.

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