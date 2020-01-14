В Ираке снова обстреляли военную базу США
14 января, 2020, 22:08
В Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где расположены американские военнослужащие
Об этом сообщает Al-Hadath.
Сообщается, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пяти ракет. На данный момент не сообщается о пострадавших американских или иракских военных в результате обстрела.
- В ночь на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. 12 января близ Багдада был совершен обстрел авиабазы, на которой дислоцируются американские военные.
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