В Ираке снова обстреляли американскую военную базу

12 января, 2020, 19:50

Вблизи Багдада был совершен обстрел авиабазы, на которой дислоцируются американские военные

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.

По авиабазе Балад были выпущены семь минометных мин. Согласно информации источников, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

В свою очередь, журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня.

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Breaking - Balad air base, which houses US troops north of Baghdad, hit with 8 Katyusha rockets, wounding 4 members of the Iraqi Air Force: PM's office. - Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) January 12, 2020