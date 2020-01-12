 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Ираке снова обстреляли американскую военную базу

В Ираке снова обстреляли американскую военную базу


фото: WSJ
Вблизи Багдада был совершен обстрел авиабазы, на которой дислоцируются американские военные

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.

По авиабазе Балад были выпущены семь минометных мин. Согласно информации источников, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

В свою очередь, журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня.

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

  • В ночь на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать