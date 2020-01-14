В Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады относительно катастрофы самолета МАУ
14 января, 2020, 13:21
В рамках расследования катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады
Об этом сообщает Reuters .
Сообщается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.
Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.
А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.
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