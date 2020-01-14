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Espreso.tvОбществоВ Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады относительно катастрофы самолета МАУ

В Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады относительно катастрофы самолета МАУ


фото: reuters
В рамках расследования катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады

Об этом сообщает Reuters .

Сообщается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.

А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.

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