В Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады относительно катастрофы самолета МАУ

14 января, 2020, 13:21

В рамках расследования катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране впервые прошла встреча авиационных чиновников Ирана, Украины и Канады

Об этом сообщает Reuters .

Сообщается, что во вторник представители авиации Ирана, Украины и Канады провели совещание в рамках расследования авиакатастрофы МАУ. В то же время никаких дополнительных подробностей, о чем шла речь на совещании, не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.

А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.