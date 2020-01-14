В Раде обнаружили первых кнопкодавов-2020
14 января, 2020, 17:41
Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января, внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов "кнопкодавили"
Об этом заявляет движение "Честно".
На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после этого нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.
В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины"
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