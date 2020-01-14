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Espreso.tvОбществоВ Раде обнаружили первых кнопкодавов-2020

В Раде обнаружили первых кнопкодавов-2020


фото: ua.news
Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января, внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов "кнопкодавили"

Об этом заявляет движение "Честно".

На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после этого нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

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