В Раде обнаружили первых кнопкодавов-2020

14 января, 2020, 17:41

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году 14 января, внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов "кнопкодавили"

Об этом заявляет движение "Честно".

На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после этого нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.