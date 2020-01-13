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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об уголовной ответственности за кнопкодавство

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за кнопкодавство


фото: sense.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины"

Об этом сообщает Офис президента.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

  • Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях".
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