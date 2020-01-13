Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за кнопкодавство
Об этом сообщает Офис президента.
Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях".
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