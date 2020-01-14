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Espreso.tvСпортВ Австралии теннисистка едва не задохнулась из-за загрязненного воздуха

В Австралии теннисистка едва не задохнулась из-за загрязненного воздуха


фото: sportingnews.com
Словенский теннисистка Далила Якупович снялась с матча квалификации Открытого чемпионата Австралии, из-за проблем с дыханием, вызванных сильным запахом дыма

Об этом сообщает Sporting News .

Несмотря на масштабные пожары, в Австралии проходит квалификация Australian Open. Неприятный инцидент произошел во время матча словенской теннисистки Далилы Якупович и швейцарки Стефани Фагель. Словенка была вынуждена сняться с матча из-за проблем с дыханием, которые возникли из-за сильного запаха дыма.

"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не было", - рассказала теннисистка.

Якупович выиграла первый сет 6: 4, а во втором при счете 5: 6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи медиков.

 

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