В Австралии теннисистка едва не задохнулась из-за загрязненного воздуха
Об этом сообщает Sporting News .
Несмотря на масштабные пожары, в Австралии проходит квалификация Australian Open. Неприятный инцидент произошел во время матча словенской теннисистки Далилы Якупович и швейцарки Стефани Фагель. Словенка была вынуждена сняться с матча из-за проблем с дыханием, которые возникли из-за сильного запаха дыма.
"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не было", - рассказала теннисистка.
Якупович выиграла первый сет 6: 4, а во втором при счете 5: 6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи медиков.
- 14 января украинская теннисистка Элина Свитолина возмутилась качеством воздуха в Мельбурне, где происходит открытый чемпионат Австралии.
- Напомним, 13 января стало известно, что Австралия намерена выделить $50 млн на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти