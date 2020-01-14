Свитолина возмущена качеством воздуха в Мельбурне из-за пожаров в Австралии

14 января, 2020, 12:28

Украинская теннисистка Элина Свитолина возмущена качеством воздуха в Мельбурне, где происходит открытый чемпионат Австралии

Об этом Свитолина написала в twitter.

Украинка призвал организаторов турнира не ждать, пока с кем-то из теннисистов произойдет что-то плохое из-за загрязнения воздуха, вызванного пожарами в Австралии. Свитолина добавила к сообщению скрин с критическими показателями качества атмосферы в Мельбурне.

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", - написала Свитолина.

14 января организаторы Australian Open на час задержали старт квалификационных матчей из-за загрязнения воздуха.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020