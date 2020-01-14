 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина возмущена качеством воздуха в Мельбурне из-за пожаров в Австралии

Свитолина возмущена качеством воздуха в Мельбурне из-за пожаров в Австралии


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина возмущена качеством воздуха в Мельбурне, где происходит открытый чемпионат Австралии

Об этом Свитолина написала в twitter.

Украинка призвал организаторов турнира не ждать, пока с кем-то из теннисистов произойдет что-то плохое из-за загрязнения воздуха, вызванного пожарами в Австралии. Свитолина добавила к сообщению скрин с критическими показателями качества атмосферы в Мельбурне.

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", - написала Свитолина.

14 января организаторы Australian Open на час задержали старт квалификационных матчей из-за загрязнения воздуха.

  • Напомним, 13 января стало известно, что Австралия намерена выделить $ 50 млн на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать