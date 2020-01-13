Австралия выделяет $ 50 млн на спасение животных от пожаров

13 января, 2020, 08:31

Австралия намерена выделить $ 50 миллионов на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров

Об этом министер по вопросам охраны окружающей среды Сюзан Лей сообщила в Twitter.

По ее словам, половину этих денег потратят на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала предоставление 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки работы ученых, экологов и общественных организаций", - написал Лей.

Today I have announced $ 50 million for an Emergency Wildlife and Habitat Recovery Package to support immediate work to protect wildlife and work with scientists , ecologists, communities and land managers to plan the ... https://t.co/oMl6bTqlg4 - Sussan Ley (@sussanley) January 13, 202