Австралия выделяет $ 50 млн на спасение животных от пожаров
13 января, 2020, 08:31
Австралия намерена выделить $ 50 миллионов на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров
Об этом министер по вопросам охраны окружающей среды Сюзан Лей сообщила в Twitter.
По ее словам, половину этих денег потратят на возрождение пострадавших популяций животных.
"Сегодня я анонсировала предоставление 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки работы ученых, экологов и общественных организаций", - написал Лей.
Today I have announced $ 50 million for an Emergency Wildlife and Habitat Recovery Package to support immediate work to protect wildlife and work with scientists , ecologists, communities and land managers to plan the ... https://t.co/oMl6bTqlg4- Sussan Ley (@sussanley) January 13, 202
- Напомним, что в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Сейчас пылает более 6,3 миллиона гектаров по всей стране.
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