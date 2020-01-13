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Espreso.tvМирАвстралия выделяет $ 50 млн на спасение животных от пожаров

Австралия выделяет $ 50 млн на спасение животных от пожаров

Австралия намерена выделить $ 50 миллионов на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров

Об этом министер по вопросам охраны окружающей среды Сюзан Лей сообщила в Twitter.

По ее словам, половину этих денег потратят на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала предоставление 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки работы ученых, экологов и общественных организаций", - написал Лей.

  • Напомним, что в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Сейчас пылает более 6,3 миллиона гектаров по всей стране.
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