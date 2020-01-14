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Espreso.tvСпортУкраинский теннисист не видит в австралийских пожарах ничего страшного

Украинский теннисист не видит в австралийских пожарах ничего страшного


фото: btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что не чувствует дискомфорта из-за лесных пожаров во время Australian Open

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

По словам Сергея Стаховского, ему приходилось играть в Китае в гораздо более сложных условиях, чем те, которые сейчас сложились из-за масштабных пожаров в Австралии.

"Когда была разминка, то единственная проблема была в видимости. После обеда я не чувствовал смога. Конечно, я понимаю, что все смотрят на радары, счетчики, на степень загрязненности. Но мы играем в Шанхае и в Пекине в таких условиях ежедневно, и никто даже не заикается, что это опасно, а там ситуация гораздо хуже", - рассказал Стаховский.

Также теннисист рассказал о самочувствии во время матча в Австралии.

"Я не могу сказать, что мне было здесь играть как-то трудно или тяжело дышалось. Скорее, это немного психологически влияет, потому что ты начинаешь думать, мол, о, вот здесь смог, может, мне будет трудно дышать, а по факту я не чувствовал никакого дискомфорта", - сказал теннисист.

Стаховский выиграл стартовый матч квалификации Australian Open против словенца Блажа Рола - 7: 6, 6: 4.

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