Украинский теннисист не видит в австралийских пожарах ничего страшного
Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
По словам Сергея Стаховского, ему приходилось играть в Китае в гораздо более сложных условиях, чем те, которые сейчас сложились из-за масштабных пожаров в Австралии.
"Когда была разминка, то единственная проблема была в видимости. После обеда я не чувствовал смога. Конечно, я понимаю, что все смотрят на радары, счетчики, на степень загрязненности. Но мы играем в Шанхае и в Пекине в таких условиях ежедневно, и никто даже не заикается, что это опасно, а там ситуация гораздо хуже", - рассказал Стаховский.
Также теннисист рассказал о самочувствии во время матча в Австралии.
"Я не могу сказать, что мне было здесь играть как-то трудно или тяжело дышалось. Скорее, это немного психологически влияет, потому что ты начинаешь думать, мол, о, вот здесь смог, может, мне будет трудно дышать, а по факту я не чувствовал никакого дискомфорта", - сказал теннисист.
Стаховский выиграл стартовый матч квалификации Australian Open против словенца Блажа Рола - 7: 6, 6: 4.
- 14 января украинская теннисистка Элина Свитолина возмутилась качеством воздуха в Мельбурне, где происходит открытый чемпионат Австралии.
- Напомним, 13 января стало известно, что Австралия намерена выделить $50 млн на спасение и защиту дикой природы после масштабных пожаров.
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