Убийство Окуевой: подозреваемый арестован без права на залог
14 января, 2020, 18:52
Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве общественной активистки, участницы АТО Амины Окуевой
Об этом сообщает "Укринформ".
"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Редькина Игоря сроком на 60 суток. То есть до 11.03.2020 года. Для содержания подозреваемый Редькин подлежит направлению в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" Министерства юстиции Украины", - объявила судья.
Подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск Республики Дагестан.
Напомним, что Амина Окуева погибла 30 октября 2017 г., когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, мужчина попал с ранениями в больницу.
- 13 января на брифинге МВД правоохранители рассказали, как идентифицировали подозреваемых в убийстве чеченского добровольца Амины Окуевой.
- Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева Артура Кринари передали в рамках обмена пленными.
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