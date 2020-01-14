Убийство Окуевой: подозреваемый арестован без права на залог

Об этом сообщает "Укринформ".

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Редькина Игоря сроком на 60 суток. То есть до 11.03.2020 года. Для содержания подозреваемый Редькин подлежит направлению в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" Министерства юстиции Украины", - объявила судья.

Подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск Республики Дагестан.

Напомним, что Амина Окуева погибла 30 октября 2017 г., когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, мужчина попал с ранениями в больницу.