В полиции рассказали, как вышли на подозреваемых в убийстве Окуевой

13 января, 2020, 13:32

13 января на брифинге МВД правоохранители рассказали, как идентифицировали подозреваемых в убийстве чеченского добровольца Амины Окуевой

Брифинг МВД, по расследованию убийства в октябре 2017 Амины Окуевои транслировало Еспресо.TV .

"Наши специалисты сняли биологические образцы ДНК из оружия, из которого убили Амина Окуеву.

Нами было проверено десятки людей, в том числе - членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Национальной полиции ", - сообщили на брифинге.

В МВД рассказали, что в сентябре 2019 года оперативниками Киевской области задержали преступную группу.

"Преступная группа подозревается в совершении ряда резонансных преступлений: убийств, в том числе - заказных убийств. ДНК одного из участников этой группы полностью совпало с ДНК на оружии, из которого стреляли по автомобилю Окуевой", - заявили правоохранители.

Также на брифинге сообщили, что правоохранители вышли на след заказчиков убийства.

Как заявили в Нацполи, зацепку к решению убийства полиции дало убийство бизнесмена Беленького осенью 2019 года.

"На время 2017 года, когда было интервью, о котором вы упоминаете, следствие не сочло возможным предоставить и распространить данную информацию, в том числе управлению коммуникаций. Поэтому политическое заявление - это политическое заявление ... ДНК был взят, но следствие не захотело распространять данную информацию ", - ответил глава Национальной полиции Игорь Клименко на вопрос журналистов относительно сообщения информации об отсутствии ДНК на месте преступления.