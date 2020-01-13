В полиции рассказали, как вышли на подозреваемых в убийстве Окуевой
Брифинг МВД, по расследованию убийства в октябре 2017 Амины Окуевои транслировало Еспресо.TV .
"Наши специалисты сняли биологические образцы ДНК из оружия, из которого убили Амина Окуеву.
Нами было проверено десятки людей, в том числе - членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Национальной полиции ", - сообщили на брифинге.
В МВД рассказали, что в сентябре 2019 года оперативниками Киевской области задержали преступную группу.
"Преступная группа подозревается в совершении ряда резонансных преступлений: убийств, в том числе - заказных убийств. ДНК одного из участников этой группы полностью совпало с ДНК на оружии, из которого стреляли по автомобилю Окуевой", - заявили правоохранители.
Также на брифинге сообщили, что правоохранители вышли на след заказчиков убийства.
Как заявили в Нацполи, зацепку к решению убийства полиции дало убийство бизнесмена Беленького осенью 2019 года.
"На время 2017 года, когда было интервью, о котором вы упоминаете, следствие не сочло возможным предоставить и распространить данную информацию, в том числе управлению коммуникаций. Поэтому политическое заявление - это политическое заявление ... ДНК был взят, но следствие не захотело распространять данную информацию ", - ответил глава Национальной полиции Игорь Клименко на вопрос журналистов относительно сообщения информации об отсутствии ДНК на месте преступления.
- Напомним, 12 января в Национальной полиции заявили , что задержали организатора убийства общественной активистки и пресс-офицера добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой.
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