Киллер Окуевой освобожден в рамках обмена пленными, - Нацполиция
13 января, 2020, 15:20
Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева Артура Кринари передали в рамках обмена пленными
Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Еспресо.TV .
Подольский районный суд принял решение, которое позволило освободить Кринари в рамках обмена пленными.
"Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федерации в рамках обмена", - сказал Небытов.
- 13 января на брифинге МВД правоохранители рассказали, как идентифицировали подозреваемых в убийстве чеченского добровольца Амины Окуевой.
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