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Espreso.tvОбществоКиллер Окуевой освобожден в рамках обмена пленными, - Нацполиция

Киллер Окуевой освобожден в рамках обмена пленными, - Нацполиция


фото: reuters
Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева Артура Кринари передали в рамках обмена пленными

Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Еспресо.TV .

Подольский районный суд принял решение, которое позволило освободить Кринари в рамках обмена пленными.

"Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федерации в рамках обмена", - сказал Небытов.

 

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