Так было, так есть и так будет: Ломаченко выложил видео с украинским флагом
14 января, 2020, 10:08
Боксер Василий Ломаченко после скандального видео с российскими военными выложил ролик с украинским флагом
Видео появилось на совместной с Александром Усиком странице Василия Ломаченко в Instagram - LomUs.
В ролике кадры побед боксера на Олимпиадах во время любительской карьеры. На видео акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках Ломаченко, а в середине ролика звучит украинский гимн.
"Так было, так есть и так будет!" - говорится в подписи под видео.
- Напомним, 9 января Ломаченко изложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
- 11 января Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими спецназовцами, которое он опубликовал в Instagram.
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