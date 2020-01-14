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Espreso.tvСпортТак было, так есть и так будет: Ломаченко выложил видео с украинским флагом

Так было, так есть и так будет: Ломаченко выложил видео с украинским флагом


фото: sports.ru
Боксер Василий Ломаченко после скандального видео с российскими военными выложил ролик с украинским флагом

Видео появилось на совместной с Александром Усиком странице Василия Ломаченко в Instagram - LomUs.

В ролике кадры побед боксера на Олимпиадах во время любительской карьеры. На видео акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках Ломаченко, а в середине ролика звучит украинский гимн.

"Так было, так есть и так будет!" - говорится в подписи под видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomachenko

Публикация от LomUs (@lomus_official)

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