Так было, так есть и так будет: Ломаченко выложил видео с украинским флагом

14 января, 2020, 10:08

Боксер Василий Ломаченко после скандального видео с российскими военными выложил ролик с украинским флагом

Видео появилось на совместной с Александром Усиком странице Василия Ломаченко в Instagram - LomUs.

В ролике кадры побед боксера на Олимпиадах во время любительской карьеры. На видео акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках Ломаченко, а в середине ролика звучит украинский гимн.

"Так было, так есть и так будет!" - говорится в подписи под видео.