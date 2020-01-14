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Espreso.tvОбществоСША больше не считает Китай валютным манипулятором

США больше не считает Китай валютным манипулятором


фото: ap
Министерство финансов США отозвало документ от августа 2019 года о признании Китая валютным манипулятором

Об этом говорится в докладе ведомства Конгресса о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров США.

В министерстве отметили, что США и Китай после длительных переговоров договорились о заключении предыдущей торговой сделки. В ее рамках Китай взял на себя обязательство воздерживаться от девальвации юаня для получения несправедливого конкурентного преимущества в международной торговле.

"Между тем, после обесценения до 7,18 юаней за доллар США в начале сентября, курс юаня со повысился в октябре и в настоящее время торгуется на уровне около 6,93 юаней за доллар", - говорится в докладе.

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