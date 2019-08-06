Минфин США внес Китай в перечень валютных манипуляторов
Об этом говорится на сайте Минфина США.
В ведомстве сообщили, что указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня, еще в докладе конгресса США.
"В последние дни Китай предпринял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы. Контекст этих действий и неправдоподобности стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем - получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", - говорится в заявлении.
В Минфине США подчеркнули, что такое поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20 и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и управления резервами.
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Напомним, Соединенные Штаты Америки введут новые пошлины на китайские товары с 1 сентября 2019 года.
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С 6 июля 2018 года действуют 25%-ные пошлины на товары из Китая стоимостью $ 50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $ 200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
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