Минфин США внес Китай в перечень валютных манипуляторов

6 августа, 2019, 08:15

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой

Об этом говорится на сайте Минфина США.

В ведомстве сообщили, что указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня, еще в докладе конгресса США.

"В последние дни Китай предпринял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы. Контекст этих действий и неправдоподобности стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем - получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", - говорится в заявлении.

В Минфине США подчеркнули, что такое поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20 и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и управления резервами.

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