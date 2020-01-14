"Динамо" не взяла на сборы скандального форварда
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
5 января января "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится до 28 января. Алексей Михайличенко возьмет с собой в Турцию 29 игроков.
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
В список не попал скандальный форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, которого обвиняли в нарушении режима, и новичок команды Олабиран Муива, нигериец ожидает получения украинской визы.
В списке также отсутствует Артем Беседин, который провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против шведского "Мальме" и отстранен от футбола на неопределенный срок.
- Также киевское "Динамо" не взяло на сборы защитника Карлоса Самбрано , чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб.
- 9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
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