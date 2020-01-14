"Динамо" не взяла на сборы скандального форварда

14 января, 2020, 17:51

Киевское "Динамо" не взяло на тренировочный сбор в Турцию люксембургского нападающего Жерсона Родригеса

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

5 января января "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится до 28 января. Алексей Михайличенко возьмет с собой в Турцию 29 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

В список не попал скандальный форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, которого обвиняли в нарушении режима, и новичок команды Олабиран Муива, нигериец ожидает получения украинской визы.

В списке также отсутствует Артем Беседин, который провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против шведского "Мальме" и отстранен от футбола на неопределенный срок.