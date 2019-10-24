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Espreso.tvСпортМакгрегор похвастался своей невероятной популярностью в Киеве

Макгрегор похвастался своей невероятной популярностью в Киеве


фото: parimatch.com
Знаменитый ирландский боец смешанных едноборств Конор МакГрегор похвастался своей популярностью в Украине

Об этом Макгрегор сообщил в Instagram.

Макгрегор 22 октября побывал в Киеве, где провел пресс-конференцию. Также знаменитый ирландец прогулялся по разным районам столицы, где сделал много фото.

Больше всего в соцсети Макгрегор изложил снимков и видео с собственными рекламными баннерами.

Читайте также: "Ломаченко, котлета по-киевски и Зеленский: интересные факты из пресс-конференции Конора Макгрегора в Киеве".

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