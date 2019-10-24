Макгрегор похвастался своей невероятной популярностью в Киеве

24 октября, 2019, 13:22

Знаменитый ирландский боец смешанных едноборств Конор МакГрегор похвастался своей популярностью в Украине

Об этом Макгрегор сообщил в Instagram.

Макгрегор 22 октября побывал в Киеве, где провел пресс-конференцию. Также знаменитый ирландец прогулялся по разным районам столицы, где сделал много фото.

Больше всего в соцсети Макгрегор изложил снимков и видео с собственными рекламными баннерами.

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