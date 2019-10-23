Ломаченко, котлета по-киевски и Зеленский: интересные факты из пресс-конференции Конора Макгрегора в Киеве

23 октября, 2019, 13:29

22 октября в Киеве состоялась пресс-конференция известного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора

22 октября в Киев приехал культовый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который является экс-чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух категориях. 31-летний спортсмен пообщался с журналистами, а Еспресо.TV . собрал самые интересные факты из пресс-конференции.

1. Встреча под "вертолетной площадкой Януковича"

Пресс-конференция Конора Макгрегора состоялась в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый", что находится рядом с Верховной Радой, Мариинским дворцом и набережной Днепра. Сооружение было построено в 2010 году, во времена президентства Виктора Януковича, и сначала запланировано как место для взлета и посадки вертолетов. Оно в конце концов превратилось в конгрессно-выставочный комплекс с дата-центром.

2. Опоздание на 3 часа

В связи с сильным туманом в Киеве в последние дни аэропорты столицы часто задерживают рейсы, чтобы не подвергать пассажиров опасности. Не стал исключением и чартерный рейс Конора Макгрегора из Дублина. По первоначальному плану пресс-конференция со спортсменом должна была начаться в 16:30, однако ирландец прилетел в Киев только в 18:30, поэтому начал общение с журналистами около 20:00.



3. Разрушил репутацию "плохого парня"

В мировом спорте Конор Макгрегор однозначно имеет репутацию "плохого парня", боец сам этого не отрицает, однако на вчерашней встрече с журналистами ирландец вел себя очень положительно, с улыбкой отвечая на каждый вопрос.

4. Восторг от украинского спорта

Первый же вопрос к Конору Макгрегору касался Василия Ломаченко, а ирландец сразу засыпал украинский спорт комплиментами.

"Украинский спорт, в частности бокс - это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие - настоящие звезды и профессионалы. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Ему следует попробовать себя в ММА. Верю, что у него все получится", - рассказал спортсмен.

5. Диета и котлеты по-киевски

Не обошли Макгрегора и вопросы о спортивном режиме и диете, где спортсмен ошарашил всех любовью к фирменном украинском блюде.

"Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Из напитков люблю кофе и воду. Это хорошо для спортсмена", - рассказал ирландец.

6. О президенте Украины

Также Конор Макгрегор высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, что вызвало немалый ажиотаж в зале.

"Зеленский же раньше был комиком? Теперь все наоборот. Люди слушают комиков и смеются с политиков", - высказался 31-летний Макгрегор.

7. Алкогольный бизнес

Спросили Макгрегора и о его алкогольном бизнесе, которым он активно занимается, имея собственный бренд виски Proper 12.

"Мой дедушка очень хорошо разбирался в виски. Ирландия - чемпион по изготовлению виски. Proper - это настоящий, а 12 - район, в котором я вырос. Это все дань моей родине. Хочу, чтобы Proper был и в Украине, ведь он есть в России и Польши ", - признался боец.

8. Любимые футбольные клубы и "Шахтер"

Конор Макгрегор вспомнил рекламное фото в футболке "Шахтера", признался, что знает украинский клуб, однако, к сожалению, пока не имел возможности посмотреть ни одного матча донецкой команды. Относительно клубов, за которые он активно болеет, ирландец выделил шотландский "Селтик" и английский МЮ.

9. О завершении карьеры

Ирландец признается, что считает себя выдающимся бойцом, который продолжает наслаждаться боями. Однако так же ему доставляет удовольствие бизнес, изготовление виски и мечты о Голливуде, также Конор Макгрегор очень хочет попробовать себя в кино.