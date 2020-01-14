Хуже Сулеймани был только бен Ладен, - Помпео
14 января, 2020, 12:02
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только лидер террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани
"Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани", - сказал Помпео во время выступления в Стэнфордском университете, сообщает Интерфакс-Украина .
Он отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов".
Госсекретарь США указал, что мир стал гораздо более безопасным после убийства Сулеймани.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, которого убили по его приказу, готовил нападения на четыре дипломатические представительства. В Пентагоне не подтвердили эту информацию.
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