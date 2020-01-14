14 января, 2020, 16:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Об этом он написал на своей странице в Twitter .

По словам Джонсона, 14 января он направил соответствующее письмо первого министра Шотландии Николе Стерджен.

"Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 годом роста и возможностей для всей Великобритании", - написал Джонсон.

Также в письме премьер Великобритании заявил, что проведение референдума только продолжит политическую стагнацию Шотландии.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n - Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 января 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что первый министр Шотландии Никола Стерджен до 25 декабря планировала обратиться к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии . По ее словам, британское правительство "не имеет права" блокировать запрос Шотландии.

При этом правительство Джонсона после победы в выборах заявило, что не поддержит проведение референдума о независимости Шотландии. В заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека говорилось, что Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.