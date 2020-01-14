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Espreso.tvОбществоДжонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Об этом он написал на своей странице в Twitter .

По словам Джонсона, 14 января он направил соответствующее письмо первого министра Шотландии Николе Стерджен.

"Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 годом роста и возможностей для всей Великобритании", - написал Джонсон.

Также в письме премьер Великобритании заявил, что проведение референдума только продолжит политическую стагнацию Шотландии.

Напомним, ранее сообщалось, что первый министр Шотландии Никола Стерджен до 25 декабря планировала обратиться к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии . По ее словам, британское правительство "не имеет права" блокировать запрос Шотландии.

При этом правительство Джонсона после победы в выборах заявило, что не поддержит проведение референдума о независимости Шотландии. В заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека говорилось, что Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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