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Espreso.tvОбществоЛидер Шотландии написала Джонсону: просит очередной референдум о независимости

Лидер Шотландии написала Джонсону: просит очередной референдум о независимости


фото: reuters
Первый министр Шотландии и лидер сепаратистской Шотландской национальной партии Старджен написала премьеру Британии Борису Джонсону с просьбой провести референдум о независимости

Об этом сообщает Sky News.

"Старджен написала Борису Джонсону (письмо, - ред.) с просьбой провести повторный референдум о независимости Шотландии", - говорится в сообщении.

Лидер Шотландской национальной партии, которая получила 47 из 59 мест в парламенте, заявила, что сегодня опубликует документ под названием "Право Шотландии на выбор".

Этим документом Шотландия планирует потребовать передачу полномочий от британского парламента автономному парламенту Шотландии, чтобы санкционировать новый референдум.

Выступая в четверг утром, Стерджа сказала: "Способность Шотландии реализовать это право (на самоопределение) имеет значение, потому что альтернатива - это будущее, которое нам навязывают и которое мы отвергли".

"На прошлой неделе Шотландия четко дала понять, что не хочет, чтобы правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Европейского Союза. Это будущее, с которым мы столкнемся, если у нас не будет возможности рассмотреть альтернативу в виде независимости", - добавила она .

Отвечая на вопрос, что он сделает, если Джонсон скажет "нет", Стерджа сказала, что рассмотрит все приемлемые варианты.

Напомним, в ноябре Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чем настаивает руководство региона.

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