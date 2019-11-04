Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии
Об этом сообщает Sky News .
По словам Джонсона, он не позволит провести новый референдум о независимости Шотландии, пока он находится на посту главы британского правительства.
"Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся. Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу", - заявил он.
"Я не думаю, что люди в этой стране думают, что референдумы очень хороши для гармонии. У нас был один референдум в 2014 году, британскому народу, народу Шотландии, сказали тогда, что такие события происходят раз в поколение", - сказал он.
Отвечая на вопрос, даст ли он разрешение на проведение референдума о независимости в качестве премьер-министра, Джонсон заявил: "Нет, я не хочу проведения референдума. Но я не вижу причин возвращаться к этому".
Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября тысячи жителей Глазго вышли на демонстрацию с требованием проведения нового референдума о независимости Шотландии. По данным организаторов акции, участие в демонстрации приняли почти 20 000 человек. На митинг также вышла глава правительства Шотландии Старджен.
Накануне лидер шотландского правительства Стерджа заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.
Однако для того, чтобы любой референдум был юридически обязывающим, ему нужно зеленый свет от правительства Великобритании.
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