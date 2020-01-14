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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Ермак не исключает умышленного сбивания борта

Авиакатастрофа в Иране: Ермак не исключает умышленного сбивания борта


фото: pravda.ua
Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания украинского самолета и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было не намеренно

Об этом сказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии УП.

"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сказал он.

Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.

А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.

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