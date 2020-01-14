Авиакатастрофа в Иране: Ермак не исключает умышленного сбивания борта
Об этом сказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии УП.
"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сказал он.
Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.
Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.
Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.
А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.
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