Ярмоленко остается, - агент рассказал о ситуации в "Вест Хэме"
13 января, 2020, 11:39
Агент украинского вингера Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал, что в украинца в "Вест Хэме" все под контролем, и на него рассчитывают
Об этом сообщает zbirna.com.
Агент полузащитника английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможном трансфере украинского вингера.
"Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В" Вест Хэме "никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы ", - рассказал агент.
В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко сыграл в составе "Вест Хэма" 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
- 12 января английский "Вест Хэм" решил отдать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в аренду в зимнее трансферное окно.
- В конце декабря 2019 года Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января .
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