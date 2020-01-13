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Espreso.tvСпортЯрмоленко остается, - агент рассказал о ситуации в "Вест Хэме"

Ярмоленко остается, - агент рассказал о ситуации в "Вест Хэме"


фото: Reuters
Агент украинского вингера Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал, что в украинца в "Вест Хэме" все под контролем, и на него рассчитывают

Об этом сообщает zbirna.com.

Агент полузащитника английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможном трансфере украинского вингера.

"Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В" Вест Хэме "никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы ", - рассказал агент.

В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко сыграл в составе "Вест Хэма" 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

 

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