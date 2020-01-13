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Espreso.tvОбществоВласти Ирана отрицают применение огнестрельного оружия против демонстрантов

Власти Ирана отрицают применение огнестрельного оружия против демонстрантов


фото: reuters
Иранская полиция опровергла применение огнестрельного оружия против участников акций протеста, вспыхнувших после уничтожения украинского лайнера МАУ

"Полиция не открывала огонь по протестующим, ведь столичные правоохранители получили приказ проявлять сдержанность", - цитирует Reuters главу полиции Тегерана Хусейна Рахими.

После того, как 11 января власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины в Тегеране был сбит военными, в столице государства начались протесты с требованием наказать виновных.

Протесты переросли в антиправительственные - протестующие требовали отставки верховного лидера Али Хаменеи. Спецназовцы применили против них слезоточивый газ.

По данным местных СМИ, участников акций протеста разгоняли члены военизированных крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Действовали они по приказу властей.

На некоторых видео видно женщину в крови, вероятно, от огнестрельной раны, также видно, как человек с ружьем убегает с места происшествия после того, как толпа собралась вокруг убитой женщины.

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