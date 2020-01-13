Власти Ирана отрицают применение огнестрельного оружия против демонстрантов
"Полиция не открывала огонь по протестующим, ведь столичные правоохранители получили приказ проявлять сдержанность", - цитирует Reuters главу полиции Тегерана Хусейна Рахими.
После того, как 11 января власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины в Тегеране был сбит военными, в столице государства начались протесты с требованием наказать виновных.
Протесты переросли в антиправительственные - протестующие требовали отставки верховного лидера Али Хаменеи. Спецназовцы применили против них слезоточивый газ.
По данным местных СМИ, участников акций протеста разгоняли члены военизированных крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Действовали они по приказу властей.
На некоторых видео видно женщину в крови, вероятно, от огнестрельной раны, также видно, как человек с ружьем убегает с места происшествия после того, как толпа собралась вокруг убитой женщины.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти