"Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь": иранская молодежь подралась с силовиками
13 января, 2020, 10:06
В Иране возобновились антиправительственные протесты - на второй день после признания иранскими властями сбивания самолета МАУ иранской ракетой
Об этом сообщает ВВС Украина .
"Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь", - скандировали демонстранты.
Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе.
На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власть разместила подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения. На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.
Столкновение силовиков и студентов происходят второй день подряд.
Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций с заголовками "Позор" и "Не простим".
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