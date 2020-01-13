"Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь": иранская молодежь подралась с силовиками

13 января, 2020, 10:06

В Иране возобновились антиправительственные протесты - на второй день после признания иранскими властями сбивания самолета МАУ иранской ракетой

Об этом сообщает ВВС Украина .

"Нам врут, что наш враг - Америка, наш враг здесь", - скандировали демонстранты.

Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и других крупных городах, призывая к отставке чиновников, причастных к авиакатастрофе.

На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах власть разместила подразделения по борьбе с беспорядками, произошли столкновения. На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

Столкновение силовиков и студентов происходят второй день подряд.

Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций с заголовками "Позор" и "Не простим".