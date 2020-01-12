В Иране вступают в силу антиправительственные протесты из-за сбивания лайнера МАУ

12 января, 2020, 17:29

В Иране 12 января возобновились антиправительственные протесты, которые вспыхнули после признания Тегераном вины в сбивании лайнера "Международных авиалиний Украины"

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ .

Протестующие требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января. Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны, ожидая новых акций протестов

Иранцы выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они оплакивают погибших, среди которых было большое количество молодых людей, которые учились за рубежом.

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти и требуют отставки власти из-за сокрытия причин катастрофы. Они скандируют: "Наш враг не США, наш враг - Исламская Республика".

Now Isfahan



Students and people chant: Our enemy is not USA, our enemy is the Islamic Republic. This is the real voice of the Iranian people. #IranProtests # IranProtests2020 pic.twitter.com/BWz2AdeZZe - Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 12, 2020