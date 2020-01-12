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Espreso.tvОбществоВ Иране вступают в силу антиправительственные протесты из-за сбивания лайнера МАУ

В Иране вступают в силу антиправительственные протесты из-за сбивания лайнера МАУ


фото: ukrinform.ua
В Иране 12 января возобновились антиправительственные протесты, которые вспыхнули после признания Тегераном вины в сбивании лайнера "Международных авиалиний Украины"

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ .

Протестующие требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января. Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны, ожидая новых акций протестов

Иранцы выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они оплакивают погибших, среди которых было большое количество молодых людей, которые учились за рубежом.

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти и требуют отставки власти из-за сокрытия причин катастрофы. Они скандируют: "Наш враг не США, наш враг - Исламская Республика".

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