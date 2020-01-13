Убийство журналиста в Словакии: подозреваемый признал вину
Об этом сообщает издание Украинская правда.
"Бывший военный Мирослав Марчек признал, что застрелил Яна Куцяк и Мартину Кушнирову в феврале 2018 года. Еще трое подсудимых, в том числе бизнесмен, обвиняемый в заказе убийства, не признали себя виновными в убийстве", - сообщает издание.
Напомним, 27-летнего Куцяка застрелили в грудь, а Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.
Прокуроры суда в городе Пезинок, к северу от столицы Братиславы, говорят, что всего за заказное убийство было заплачено 70 тыс. евро. Подозреваемый вдохновитель преступления Мариан Кочнер - бизнесмен, который якобы угрожал журналисту после публикации истории о нем.
Убийства вызвали большие уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства. Куцяк также расследовал возможную коррупцию правительства.
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Четырем подсудимым угрожают возможные тюремные сроки от 25 лет до пожизненного.
Пятый подозреваемый, Золтан Андруск, заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в обмен на меньший приговор и 30 декабря получил 15-летний срок заключения.
- Напомним, за полтора года после убийства словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой прокуратура заявила, что расследование выявило ряд других серьезных преступлений, среди которых - четыре убийства и запланированные убийства на высоком уровне
- Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.
- Убийство вызвало протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку .
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