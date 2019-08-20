Расследование убийства журналиста в Словакии раскрыло другие серьезные преступления
Об этом сообщает Euractiv
Свои выводы по резонансному делу в понедельник, 19 августа, на пресс- конференции представили два прокурора.
По их словам, несколько чиновников из различных государственных органов общались с бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в заказе убийства Куцяка. Содержание их сообщений выходило за рамки служебных обязанностей и в ходе расследования раскрыли почти двадцать других преступлений, сообщили прокуроры.
На прошлой неделе полиция предъявила обвинения четырем подозреваемым в совершении четырех убийств и в заказе как минимум трех других убийств. Жертвами должны были стать бывший заместитель генерального прокурора Петр Шуфлярский, специальный прокурор Марош Жилинка и бывший министр внутренних дел Даниэль Липшич, который позже работал адвокатом семьи Куцяка.
По словам прокурора, три убийства не были совершены лишь благодаря случайности, однако он не стал вдаваться в детали. Четверо подозреваемых были арестованы в сентябре прошлого года и, вероятно, предстанут перед судом в ноябре.
Одному из самых богатых бизнесменов Словакии Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста расследователя Яна Куцяка и его невесты. Полиция сейчас анализирует его телефонные сообщения - они обнаружили более 10 тысяч сообщений, требующих детального анализа.
В его беседах содержались сообщения от нескольких представителей судебной власти и других государственных органов. По словам прокуроров, содержание сообщений показало, что были осуществлены другие преступления.
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Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.
Убийство вызвало большие протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку.
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