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Espreso.tvМирРасследование убийства журналиста в Словакии раскрыло другие серьезные преступления

Расследование убийства журналиста в Словакии раскрыло другие серьезные преступления

Через полтора года после убийства словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой прокуратура заявила, что расследование выявило ряд других серьезных преступлений, среди которых - четыре убийства и запланированные убийства на высоком уровне

Об этом сообщает Euractiv

Свои выводы по резонансному делу в понедельник, 19 августа, на пресс- конференции представили два прокурора.

По их словам, несколько чиновников из различных государственных органов общались с бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в заказе убийства Куцяка. Содержание их сообщений выходило за рамки служебных обязанностей и в ходе расследования раскрыли почти двадцать других преступлений, сообщили прокуроры.

На прошлой неделе полиция предъявила обвинения четырем подозреваемым в совершении четырех убийств и в заказе как минимум трех других убийств. Жертвами должны были стать бывший заместитель генерального прокурора Петр Шуфлярский, специальный прокурор Марош Жилинка и бывший министр внутренних дел Даниэль Липшич, который позже работал адвокатом семьи Куцяка.

По словам прокурора, три убийства не были совершены лишь благодаря случайности, однако он не стал вдаваться в детали. Четверо подозреваемых были арестованы в сентябре прошлого года и, вероятно, предстанут перед судом в ноябре.

Одному из самых богатых бизнесменов Словакии Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста расследователя Яна Куцяка и его невесты. Полиция сейчас анализирует его телефонные сообщения - они обнаружили более 10 тысяч сообщений, требующих детального анализа.

В его беседах содержались сообщения от нескольких представителей судебной власти и других государственных органов. По словам прокуроров, содержание сообщений показало, что были осуществлены другие преступления.

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Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку.

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