Премьер Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста
При этом Киска решил предоставить мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини, сообщает DW.
Сохранение социал-демократами права на выдвижение кандидатуры следующего руководителя правительства - озвученное Фицо условие отставки. Пеллегрини был вице-премьером в правительстве Фицо.
"Я поручу господину Пеллегрини право формировать новое правительство, как только получу прошение об отставке действующего правительства Фицо", - сказал Киска журналистам. Он добавил, что три партии правительственной коалиции - социал-демократы, партия "Мост" и Словацкая национальная партия сообщили ему, что "у них есть поддержка большинства в парламенте для утверждения нового правительства во главе с Пеллегрини".
При реализации такого сценария Словакии удастся избежать досрочных выборов, которые рассматривались в качестве еще одного варианта выхода из политического кризиса.
Пеллегрини уже заявил, что планирует сформировать новое правительство в течение нескольких ближайших дней и о "гарантировании" новым правительством проевропейского курса Словакии.
Фицо позже заявил, что не планирует уходить из политики, а останется лидером партии.
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- Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.
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