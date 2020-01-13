США уйдут из Ирака, когда "полностью уничтожат ИГ", - помощник Трампа

13 января, 2020, 07:56

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака

Об этом сообщает Укринформ .

"Нам нужно пойти на своих условиях, пойти так, чтобы ИГ было полностью уничтожено", - сказал помощник Трампа.

О'Брайен подчеркнул, что США хотят вывести из Ирака свои войска, но так, чтобы он "остался в безопасности и был независимым".