США уйдут из Ирака, когда "полностью уничтожат ИГ", - помощник Трампа
13 января, 2020, 07:56
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака
Об этом сообщает Укринформ .
"Нам нужно пойти на своих условиях, пойти так, чтобы ИГ было полностью уничтожено", - сказал помощник Трампа.
О'Брайен подчеркнул, что США хотят вывести из Ирака свои войска, но так, чтобы он "остался в безопасности и был независимым".
- В ночь на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
- 12 января в Ираке снова обстреляли американскую военную базу .
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