Сколько будет стоить украинская земля: в Раде назвали минимальные цены
Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.
Председатель комитета отметил, что до 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять менее их нормативной денежной оценки.
"Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка", - заявил Сольский.
Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сильсьхозугодий, среднее значение НПО (нормативно денежной оценки, - ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривни.
В частности, в зависимости от региона НПО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской.
- Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- Сегодня советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщил, что Верховная Рада Украины может начать процесс голосования за закон о рынке земли во втором чтении, поскольку все готово к рассмотрению.
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