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Espreso.tvОбществоСколько будет стоить украинская земля: в Раде назвали минимальные цены

Сколько будет стоить украинская земля: в Раде назвали минимальные цены


фото: agravery
Согласно предложенному ко второму чтению законопроекту о рынке земли, цена продажи земельных участков не может быть меньше их денежной оценки

Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

Председатель комитета отметил, что до 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять менее их нормативной денежной оценки.

"Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка", - заявил Сольский.

Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сильсьхозугодий, среднее значение НПО (нормативно денежной оценки, - ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривни.

В частности, в зависимости от региона НПО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской.

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