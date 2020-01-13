До голосования рынка земли в Раде все готово, - Мушак

13 января, 2020, 13:03

Верховная Рада Украины может начать процесс голосования за закон о рынке земли во втором чтении

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело лишь за политической волей ", - сообщил Мушак.

По его словам, в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около 2 месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект. Однако существует возможность рассмотреть законопроект по сокращенной процедуре, которая может длиться около 3 часов. Мушак объяснил процедуру рассмотрения так:

"Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку ... Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале. Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье (Регламента Рады - ред.). Поскольку коалиция, она же "СН", имеет более 226 голосов, то для этого решения не нужно согласование других фракций. Дальше это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными ", - пояснил чиновник.

Он отметил, что этой схеме рассмотрения законопроектов Рада пользуется уже много лет.

Представление поправок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, к законопроекту на 6 страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекту.