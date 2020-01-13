"Оболонь-Бровар" назвал имя нового тренера

13 января, 2020, 13:00

Новым главным тренером киевского "Оболонь-Бровар" стал Олег Мазуренко

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Украинский специалист Олег Мазуренко назначен новым главным тренером "Оболони Бровар". Ранее 42-летний специалист работал главным тренером "Оболонь-Бровар-2".

В тренерский штаб Мазуренко вошел также Валерий Иващенко. Мазуренко заменил на посту главного тренера "Оболони Бровар" Сергея Ковальца, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне первой лиги "Оболонь-Бровар" делит 3-6 место с "Ингула", "Агробизнес" и "проходят".