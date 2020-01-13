"Оболонь-Бровар" назвал имя нового тренера
13 января, 2020, 13:00
Новым главным тренером киевского "Оболонь-Бровар" стал Олег Мазуренко
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Украинский специалист Олег Мазуренко назначен новым главным тренером "Оболони Бровар". Ранее 42-летний специалист работал главным тренером "Оболонь-Бровар-2".
В тренерский штаб Мазуренко вошел также Валерий Иващенко. Мазуренко заменил на посту главного тренера "Оболони Бровар" Сергея Ковальца, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне первой лиги "Оболонь-Бровар" делит 3-6 место с "Ингула", "Агробизнес" и "проходят".
- 9 января бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец покинул киевскую "Оболонь-Бровар" .
- 10 декабря бывший тренер львовских "Карпат" Александр Чижевский возглавил "Агробизнес" с Волочиска , выступающий в первой лиге.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти