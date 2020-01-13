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Espreso.tvСпорт"Оболонь-Бровар" назвал имя нового тренера

"Оболонь-Бровар" назвал имя нового тренера


фото: cbrovar.obolon.ua
Новым главным тренером киевского "Оболонь-Бровар" стал Олег Мазуренко

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Украинский специалист Олег Мазуренко назначен новым главным тренером "Оболони Бровар". Ранее 42-летний специалист работал главным тренером "Оболонь-Бровар-2".

В тренерский штаб Мазуренко вошел также Валерий Иващенко. Мазуренко заменил на посту главного тренера "Оболони Бровар" Сергея Ковальца, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне первой лиги "Оболонь-Бровар" делит 3-6 место с "Ингула", "Агробизнес" и "проходят".

 

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