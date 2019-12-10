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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Карпат" возглавил команду из первой лиги

Экс-тренер "Карпат" возглавил команду из первой лиги


фото: fckarpaty.com.ua
Бывший тренер львовских "Карпат" Александр Чижевский возглавил "Агробизнес" из Волочиска, выступающий в первой лиге

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Александр Чижевский стал новым главным тренером перволигового "Агробизнеса", из Волочиска, который борется за выход в премьер-лигу. В тренерский штаб также вошел Михаил Дячук-Ставицкий.

Александр Чижевский был главным тренером львовских "Карпат" с мая 2019 года и победил в стыковых матчах луцкую "Волынь", благодаря чему сохранил команду в премьер-лиге. Готовил команду к сезону 2019/20, но уступил место главного тренера Роману Санжару.

После 19-го тура первой лиги, "Агробизнес" занимает шестую строчку, в активе 37 очков, и отстает от лидера, винниковского "Движения" на 2 пункта.

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