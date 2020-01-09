Экс-тренера сборной Украины U21 уволили из киевского клуба
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Специалист работал в киевской команде начиная с 2018-го года, и из аутсайдеров первой лиги поднял команду до уровня лидеров второго по силе дивизиона Украины.
В 2019 году Всеукраинское объединение тренеров, которое возглавляет Николай Павлов, признало Ковальца лучшим тренером года в первой лиге.
За свою карьеру специалист успел поработать с молодежной сборной Украины, "Львовом", запорожским "Металлургом", "Александрией" и харьковским "Металлистом".
В нынешнем сезоне первой лиги "Оболонь-Бровар" делит 3-6 место с "Ингула", "Агробизнес" и "Минаем".
- 10 декабря бывший тренер львовских "Карпат" Александр Чижевский возглавил "Агробизнес" из Волочиска, выступающий в первой лиге.
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