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Espreso.tvСпортЭкс-тренера сборной Украины U21 уволили из киевского клуба

Экс-тренера сборной Украины U21 уволили из киевского клуба


фото: fcbrovar.obolon.ua
Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец покинул киевскую "Оболонь-Бровар"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Специалист работал в киевской команде начиная с 2018-го года, и из аутсайдеров первой лиги поднял команду до уровня лидеров второго по силе дивизиона Украины.

В 2019 году Всеукраинское объединение тренеров, которое возглавляет Николай Павлов, признало Ковальца лучшим тренером года в первой лиге.

За свою карьеру специалист успел поработать с молодежной сборной Украины, "Львовом", запорожским "Металлургом", "Александрией" и харьковским "Металлистом".

В нынешнем сезоне первой лиги "Оболонь-Бровар" делит 3-6 место с "Ингула", "Агробизнес" и "Минаем".

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